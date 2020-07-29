Компания-оператор "Северного потока-2" подала апелляцию на решение суда ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, являющейся оператором строительства газопровода "Северный поток-2", подала апелляцию на решение Суда ЕС относительно работы трубопровода в рамках Газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу. Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией", - заявили в компании.

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащая "Газпрому", отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2", который проходит параллельно трубопроводу "Северный поток-1".

Напомним, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

17 апреля 2019 года Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода "Северный поток-2", согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, біли завершены на 95%.

Прокладка газопровода "Северный поток-2" была остановлена ​​в декабре, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций США, нацеленные на компании, предоставляющие судна для прокладки труб Nord Stream 2. Санкции США нацелены именно на более передовые суда, используют технологию самопозиционирования и не требуют использования якорей.