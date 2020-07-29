Франція проти закриття кордонів всередині ЄС і Шенгену

Франція не планує знову вводити повну заборону на поїздки в європейські країни, але буде давати рекомендації щодо поїздок в регіони, де фіксують спалахи коронавірусу.

Про це заявив держсекретар МЗС Франції у справах Європи Клеман Бон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Слід якомога більше уникати жорсткого закриття кордонів в межах Європи та Шенгенської зони. Ми намагаємося націлюватися на кластери без непропорційних заходів", - сказав Бон.

Він навів приклад "сильної рекомендації", яку французька влада опублікувала щодо поїздок в Каталонію. "Але цей захід не поширюється на всю Іспанію", - сказав Бон.

Він також сказав, що Франція розглядає питання про те, як полегшити возз'єднання пар, розлучених коронавірусними заходами, хоча "ми повинні віддавати перевагу ситуації зі здоров'ям".

Серед можливих рішень французька влада оцінює, чи дозволяти возз'єднання парам, які не перебувають у шлюбі, якщо один з партнерів знаходиться за межами ЄС або Шенгенської зони. Чиновники можуть зажадати від них докази того, що вони знаходяться в серйозних стосунках, наприклад, загальні банківські рахунки.

Нагадаємо, у Німеччині також проти закриття внутрішніх кордонів ЄС, але обговорюють низку заходів для зменшення кількості нових випадків інфікування у період відпусток.

Як повідомлялося, Європейський Союз має намір залишити свої зовнішні кордони закритими для мандрівників з більшості країн, включаючи США, протягом як мінімум ще двох тижнів на тлі різкого зростання числа випадків коронавірусу.