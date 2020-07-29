Франция против закрытия границ внутри ЕС и Шенгена

Франция не планирует снова вводить полный запрет на поездки в европейские страны, но будет давать рекомендации относительно поездок в регионы, где фиксируют вспышки коронавируса.

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции по делам Европы Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Следует как можно больше избегать жесткого закрытия границ в пределах Европы и Шенгенской зоны. Мы стараемся нацеливаться на кластеры без несоразмерных мер", - сказал Бон.

Он привел пример "сильной рекомендации", которую французские власти опубликовали по поводу поездок в Каталонию. "Но эта мера не распространяется на всю Испанию", - сказал Бон.

Чиновник также сказал, что Франция рассматривает вопрос о том, как облегчить воссоединение пар, которых разъединили коронавирусные меры, хотя "мы должны отдавать приоритет ситуации со здравоохранением".

Среди возможных решений французские власти оценивают, разрешать ли воссоединение парам, не состоящим в браке, если один из партнеров находится за пределами ЕС или Шенгенской зоны. Чиновники могут потребовать от них доказательства того, что они находятся в серьезных отношениях, например, общие банковские счета.

Напомним, в Германии также против закрытия внутренних границ ЕС, но обсуждают ряд мер для уменьшения количества новых случаев инфицирования в период отпусков.

Как сообщалось, Европейский Союз намерен оставить свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран, включая США, в течение как минимум еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.