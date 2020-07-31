Підпал вежі 5G у Франції: двоє причетних отримали до 1 року ув'язнення

До одного року позбавлення волі отримали двоє чоловіків, яких визнали винними у підпалі вежі зв’язку 5G у Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Суд засудив до дев'яти місяців та одного року позбавлення волі відповідно двох чоловіків віком 21 та 29 років, визнавши їх винними у підпалі вежі зв’язку 5G у промзоні міста Дуе, що на півночі країни неподалік від Лілля.

Читайте також У Польщі вкрали і обезголовили скульптуру маршала Рокоссовського

Інцидент стався у ніч з 2 на 3 травня, п'ятьох підозрюваних затримали наприкінці червня. Вчора суд виніс рішення щодо чотирьох учасників компанії.

29-річного чоловіка визнали головним винуватцем, тому він отримав найбільший термін. Спершу прокурори просили для нього три роки позбавлення волі, з яких один – умовно.

У суді він пояснював, що виступає проти технології 5G "через її шкідливий вплив на здоров’я та довкілля" і що вдався до таких дій, щоб відстояти свої ідеї, хоча виступає проти насильницьких методів.

Ще двом з компанії присудили умовний термін за співучасть – одному один рік, іншому - вісім місяців. Щодо п'ятого, неповнолітнього, рішення поки не прийняли.