Поджог вышки 5G во Франции: двое причастных получили до одного года заключения

До одного года лишения свободы получили двое мужчин, которых признали виновными в поджоге башни связи 5G во Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Суд приговорил к девяти месяцам и одному году лишения свободы соответственно двух мужчин в возрасте 21 и 29 лет, признав их виновными в поджоге башни связи 5G в промзоне города Дуэ, на севере страны недалеко от Лилля.

Читайте также В Польше украли и обезглавили статую маршала Рокоссовского

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 мая, пятерых подозреваемых задержали в конце июня. Вчера суд вынес решение по четырем участникам компании.

29-летнего мужчину признали главным виновником, поэтому он получил наибольший срок. Сначала прокуроры просили для него три года лишения свободы, из которых один - условно.

В суде он объяснял, что выступает против технологии 5G "из-за ее вредного воздействия на здоровье и окружающую среду" и прибегнул к таким действиям, чтобы отстоять свои идеи, хотя выступает против насильственных методов.

Еще двум из компании присудили условный срок за соучастие - одному один год, другому - восемь месяцев. По пятому, несовершеннолетнего, решение пока не приняли.