У Польщі вкрали і обезголовили скульптуру маршала Рокоссовського

З меморіального цвинтаря в польському місті Легніца невідомі вкрали і обезголовили скульптуру радянського маршала Костянтина Рокоссовського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Fakty.lca.pl.

Інцидент стався в ніч з середи на четвер. Скульптура була частиною експозиції Музею міді, розташованого просто неба на кладовищі Радянської Армії.

Після викрадення поліція виявила фігуру маршала на одній з міських вулиць без голови. Поліція продовжує пошуки підозрюваних і голову пам'ятника.

Нагадаємо, у Празі демонтували монумент радянському маршалу Івану Конєву. Москва була незадоволена такими діями і невдовзі стало відомо про приїзд представника російської спецслужби до Праги, після якого мер міста та голови двох районів отримали охорону.

Чеські силовики знали про приїзд росіянина, та оцінили, що він може становити ризик для кількох чеських політиків, чиї дії в останні місяці спровокували гнів Москви.

Йшлося про Ондржея Колара, голову 6-го району Праги, де було демонтовано пам'ятник, а також мера Праги Зденека Гржиба, чий кабінет розпорядився переіменувати площу перед російським посольством на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.