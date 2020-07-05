У Хорватії проходять парламентські вибори

У Хорватії сьогодні проходять парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Сьогодні, 5 липня, громадяни Хорватії обирають новий склад парламенту, який формуватиме новий уряд та фактично керуватиме країною наступні 4 роки.

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Вибори відбуваються за пропорційною системою, із 5% бар'єром для політичних партій та блоків. До парламенту обирають 151 депутата. Участь у них беруть 192 списки політичних сил із понад 2600 кандидатами. Головні учасники перегонів:

- Хорватський демократичний союз (HDZ) нинішнього прем'єр-міністра Андрея Пленковича,

- блок Restart на чолі із Соціал-демократичною партією (SDP) із лідером Давором Бернадичем (SDP представляє нинішній президент країни Зоран Міланович),

- Domovinski pokret (Вітчизняний рух) співака Мирослава Шкоро,

- центристська партія "Мост",

- зелено-ліва платформа Možemo!,

- коаліція на чолі із партією Živi zid ("Жіва стіна").

В Хорватії та в 42 країнах за кордоном відкрито 6999 виборчих дільниць, які відкриються о 7 ранку та закриються о 19 годині вечора.

У зв’язку з епідемією коронавірусу, на дільницях діють заходи безпеки: люди повинні бути у масках, регулярно здійснювати дезінфекцію та дотримуватися дистанції 1,5 метри. Виборці, які заходять на дільницю, повинні продезінфікувати руки. Рекомендується приходити із власною кульковою ручкою.

Нагадаємо, лише у п’ятницю остаточно вирішили питання з голосуванням хворих на коронавірус та людей з підозрою на Covid-19: вони зможуть голосувати через довірену особу за спеціальною процедурою.

Нагагдаємо, 18 травня депутати парламенту Хорватії більшістю голосів проголосували за саморозпуск цього скликання.

Пропозицію про розпуск парламенту висунула правляча коаліція. Прем'єр-міністр Хорватії і лідер Хорватського демократичного союзу (HDZ) Андрей Пленкович вважає, що партія зможе знову отримати підтримку виборців і розраховує сформувати коаліцію з нинішніми партнерами.