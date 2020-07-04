В Хорватії придумали, як дати змогу проголосувати хворим з коронавірусом 

Державна виборча комісія Хорватії (SEC) дозволила виборцям з підтвердженим COVID-19 голосувати на парламентських виборах у неділю за допомогою спеціальної процедури - через довірену особу.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Рішення було ухвалене після того, як Конституційний суд країни постановив про необхідність забезпечення реалізації права голосу громадянам, інфікованим коронавірусом.

Читайте також Хорватія не дозволить голосувати на виборах хворим на COVID-19

Процедура голосування виборців, заражених COVID-19, є багатоетапною і складною. Спочатку хворі на коронавірус громадяни мають зареєструватися, повідомивши виборчу комісію, що хочуть проголосувати.

Після цього дільнична комісія зобов’язана призначити співробітника, який в день голосування прийде до дверей помешкання хворого виборця. Рішення, яких осіб направити, буде ухвалювати голова виборчкому. Головна вимога - ця людина має знаходитися в категорії найменшого ризику. Безпосередньо контактувати із хворим він, як і будь-який інший представник виборчої комісії, не буде.

Також виборець, заражений COVID-19, не буде контактувати ані з бюлетенем, ані з будь-яким іншим виборчим матеріалом.

Інфікована людина повинна мати довірену особу, яку вона поінформує, за кого хоче голосувати, і довірить їй поставити в бюлетені позначку.

Довіреною особою може бути людина, яка живе разом із зараженою людиною, або та, яку хворий залучить для виконання цієї місії.

В ДВК повідомили, що станом на вечір п'ятниці 476 осіб зареєструвались, щоб проголосувати під час самоізоляції.

Дострокові парламентські вибори відбудуться в Хорватії в неділю, 5 липня.