Третя доба затриманих українців в аеропорту Афін: чекають на рейси 7 липня

Громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На даний момент там перебувають 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни Левківської зробили виняток, як для студентки. Першочергово вона прямувала транзитом до Франції на навчання.

Фото надане "Європейській правді" затриманим пасажиром

Решта громадян України залишаються в так званому "накопичувачі" для нелегальних мігрантів. Вони так само окремо перебувають у чоловічому та жіночому блоках.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися.

Втім, станом на ранок вівторка невідомо, чи є домовленість про те, що компанії заберуть українців. Квитки вони не купували.

Також, як стверджується, греки погодилися не застосовувати процедуру депортації, за якою українці могли отримати кількарічну заборону на в'їзд до ЄС.

У МЗС України раніше заявили, що українці потрапили в таку ситуації з вини авіакомпаній, тому вони мають повернути українців до Києва за свій рахунок.

Детальніше про ситуацію в Афінах читайте у статті - "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"