В аеропорту Афін затримали 17 українців з рейсів із Києва, ніч провели в ізоляторі

В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив один із затриманих пасажирів.

Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді в країну і затримано. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.

"Коли ми приїхали в "Жуляни", нас на реєстрації суворо розпитували і розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії і надали з мокрою печаткою). Все показавши і розповівши, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - розповів один із пасажирів Максим.

Пасажирів в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили камерах, у тому числі дітей. Вони провели там ніч і залишаються там на цей час.

У пасажирів забрали відібрали усі речі, в тому числі ноутбуки, але дозволили залишити телефони, проте без зарядних пристроїв.

Українці скаржаться на погані умови утримування і антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетного паперу (їх дозволили купити за свій рахунок), на підлозі лежать мертві таргани. Також їм не надають воду та їжу.

За словами пасажирів, сьогодні вранці вони сконтактували з консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в'їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок. Українські дипломати не приїжджали в аеропорт.

Також пасажири телефонували на "гарячу лінію" МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації та надати допомогу.

Вкотре нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"