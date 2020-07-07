Третьи сутки задержанных украинцев в аэропорту Афин: ждут рейсы 7 июля

Граждане Украины, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, третью ночь провели в изоляторе аэропорта Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На данный момент там находятся 16 украинцев, в том числе двое детей. В понедельник одной из задержанных украинок разрешили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение, как для студентки. Первоначально она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.

Остальные граждане Украины остаются в так называемом "накопителе" для нелегальных мигрантов. Они по-прежнему находятся отдельно в мужском и женском блоках.

Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. На самолетах этих компаний украинцы прилетели в Афины и ими же должны возвращаться.

Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. Билеты они не покупали. Также, как утверждается, греки согласились не применять процедуру депортации, по которой украинцы могли получить запрет на въезд в ЕС на несколько лет.

В МИД Украины ранее заявили, что украинцы попали в такую ​​ситуации по вине авиакомпаний, поэтому они должны вернуть украинцев в Киев за свой счет.

Подробнее о ситуации в Афинах читайте в статье: "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса"