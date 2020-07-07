Угорщина поскаржилась Зеленському, що захлинається в карпатському смітті
Президент Угорщини Янош Адер у листі до президента України Володимира Зеленського закликав вирішити ситуацію із забрудненням Тиси, оскільки її води несуть купи сміття до Угорщини, з яким угорська влада вже не може впоратися.
Із листом Адера, опублікованим на офіційному сайті угорського президента, ознайомився кореспондент "Європейської правди".
"Розчаровує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено, і що воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки", - заяв Адер у листі Зеленському.
"Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у нестримній кількості", - додав Адер, підкресливши, що така ситуація "не гідна європейських стандартів".
Як зазначає угорський президент, основна причина забруднення полягає в тому, що населення скидає свої відходи в заплави річок. Він нагадав Зеленському, що вже привертав увагу до цієї проблеми в минулому році.
Тиса, одна з найголовніших річок у Східній Європі, протікає через Угорщину і Сербію, де впадає в Дунай.
Аналогічний лист щодо забруднення ріки Сомеш Адер надіслано президенту Румунії Клаусу Йоганнісу.
Звертаючись до обох президентів, Адер зазначив, що угорський уряд неодноразово звертався за допомогою до обох сусідніх країн, але у відповідь послідувало занадто мало істотних дій і ще менше покращення ситуації.
Угорський президент підкреслив, що після нещодавніх повеней велика кількість пластикових пляшок та інших відходів потрапила до Угорщини, що перешкоджає рибальства, туризму і чинить серйозний вплив на дику природу
Адер попросив обох президентів використати свій вплив, щоб зупинити забруднення рік.