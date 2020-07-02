Угорщина залишить кордони закритими для третіх країн, окрім Сербії

Угорщина не виконуватиме рекомендацію Європейського Союзу про включення країн, що не входять до ЄС, до списку "безпечних" з точки зору подорожей, за винятком Сербії.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Блок з 27 членів у вівторок більшістю голосів схвалив відпочинок або ділові поїздки з 14 країн за межами своїх кордонів в рамках кроку, спрямованого на підтримку туристичної індустрії ЄС.

До списку "безпечних" увійшли Австралія, Алжир, Грузія, Канада, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Чорногорія і Японія.

"Поки ми не можемо підтримати прохання ЄС... тому що це суперечило б інтересам охорони здоров'я угорського народу", - сказав Орбан.

Виняток буде зроблено лише для мешканців Сербії.

Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини.

Італія раніше також заявила про відмову від виконання рішення ЄС. Країна збереже карантинні обмеження для всіх країн, які не входять до Шенгенської зони.

Для людей, які через Угорщину прямують в інші країни транзитом, Угорщина відновить "гуманітарний коридор", який був створений на піку першої хвилі пандемії в Європі, сказав Орбан.

"Будь-хто, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей (коридор). Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль" - сказав Орбан

Станом на середу Угорщина повідомила про 4157 випадків захворювання коронавірусом, 586 людей померли.

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