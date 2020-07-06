Посольство пояснило, як українцям проїхати через Угорщину у відпустку до Хорватії та інших країн

Посольство України опублікувало правила транзиту для українців через Угорщину, зокрема, категорії громадян, які не потребують спеціального дозволу для транзиту.

Роз’яснення оприлюднене на офіційній сторінці посольства у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Станом на сьогодні громадяни України можуть перетнути транзитом територію Угорщини і не потребують отримання індивідуального дозволу, якщо повертаються в Україну автотранспортом.

Також транзит індивідуального дозволу дозволений, якщо у людини є документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідка на проживання, віза на тривале працевлаштування або інший документ, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданий офіційним органом цієї країни.

Транзит дозволений для осіб, що відповідають всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів, а також тих, хто надасть згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію.

Також на даний час дозволу на транзит не потребують особи, які прямують до європейської держави, яка дозволяє громадянам України в’їзд на свою територію без дозвільних документів, наприклад за наявності лише біометричного паспорта.

У таких випадках для транзиту Угорщиною необхідно показати на кордоні біометричний паспорт або візу, медичну страховку, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення, документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення - бронювання готелю, апартаментів, документ на право власності нерухомості тощо, а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн, таких як Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина.

В усіх інших випадках необхідно отримувати дозвіл угорської поліції на транзит, заповнивши електронну заявку, доступну за посиланням або наступним посиланням.

Водночас, зважаючи на постійні зміни в ситуації навколо поширення коронавірусу, посольство рекомендує отримати дозвіл угорської поліції, незважаючи на наявні документи та країну призначення.

На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка". Інформацію щодо транзитних коридорів можна знайти за посиланням.

Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією.

Нагадуємо: в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

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