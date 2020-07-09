Уряд Франції закликав Airbus не допустити скорочення тисяч людей

У четвер уряд Франції закликав уникнути примусового скорочення робочих місць в Airbus, яке компанія має намір здійснити через коронакризу.

Із закликом виступила молодший міністр економіки Франції Агнес Панньє-Ранчер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Airbus планує скоротити до 15 тисяч робочих місць через падіння попиту у зв’язку з коронакризою, яка різко знизила вартість авіаперевезень і вдарила по фінансах авіакомпаній.

Читайте також СОТ: ЄС не виконав розпорядження припинити субсидіювання Airbus

У середу в Тулузі відбулися протести проти плану скорочення робочих місць Airbus.

Панньє-Ранчер закликала Airbus уникнути обов'язкових звільнень. Раніше до цього ж закликали профспілки у Франції і Німеччині, де у компанії є найбільші заводи.

"Не повинно бути ніяких примусових звільнень. Це означає, що кожен повинен мати можливість вибирати і отримувати допомогу; це наша лінія", - сказала вона Radio Classique.

Аерокосмічна галузь відповідальна за 40% зайнятості в промисловості в регіоні Окситанія - 110 тисяч людей працевлаштовані на понад тисячі великих і дрібних підприємств. Лише на Airbus там працює 27 тисяч людей.