Правительство Франции призвало Airbus не допустить сокращения тысяч человек

В четверг правительство Франции призвало избежать принудительного сокращения рабочих мест в Airbus, которое компания намерена осуществить в связи с коронакризисом.

С призывом выступила младший министр экономики Франции Аньес Паннье-Ранчеро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Airbus планирует сократить до 15 000 рабочих мест из-за падения спроса в связи с коронакризисом, который резко снизил стоимость авиаперевозок и ударил по финансам авиакомпаний.

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В среду в Тулузе прошли протесты против плана сокращения рабочих мест Airbus.

Паннье-Ранчеро призвала Airbus избежать обязательных увольнений. Ранее к этому же призвали профсоюзы во Франции и Германии, где у компании есть крупнейшие заводы.

"Не должно быть никаких принудительных увольнений. Это означает, что каждый должен иметь возможность выбирать и получать помощь, это наша линия", - сказала она Radio Classique.

Аэрокосмическая отрасль ответственна за 40% занятости в промышленности в регионе Окситания - 110 000 человек трудоустроены более чем на тысяче крупных и мелких предприятий. Только на Airbus там работает 27 000 человек.