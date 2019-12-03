СОТ: ЄС не виконав розпорядження припинити субсидіювання Airbus

Комісія Світової організації торгівлі постановила, що Європейський Союз не виконав розпорядження про припинення незаконних субсидій для виробника літаків Airbus, що спонукало адміністрацію Трампа ввести мита на товари ЄС на суму майже 7,5 млрд доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У своїй постанові група з дотримання рішень СОТ встановила, що ЄС не зробив достатніх кроків, щоб покласти край збиткам Boeing, головного конкурента європейського Airbus. Очікується, що ЄС подасть апеляцію на цей висновок.

Торговий представник США Роберт Лайтхайзер привітав рішення СОТ.

"Необхідні рішучі дії, щоб переконати ЄС у тому, що його інтереси лежать в усуненні цих спотворюючих ринок субсидій зараз і в майбутньому, щоб наші галузі могли конкурувати на рівних умовах",- йдеться в заяві Лайтхайзера.

Посилаючись на невиконання ЄС розпорядження СОТ щодо припинення субсидування Airbus, США ввели в жовтні мита на товари з ЄС вартістю 7,5 млрд доларів.

Тим часом в Європейській комісії вважають, що комісія СОТ зробила цілий ряд юридичних помилок при оцінці дій Євросоюзу.