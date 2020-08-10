Правозахисники повідомили про загибель одного з протестувальників у Мінську

Одна людина загинула під час протестів минулої ночі в Мінську.

Про це повідомив Радые Свабода представник Правозахисного центру "Вясна" Валентин Стефанович, передає "Європейська правда".

Стефанович розповів, що людина загинула від черепно-мозкової травми. Це сталося в результаті наїзду спецтранспорту на учасників акції.

Офіційного підтвердження загибелі поки немає.

За інформацією Стефановича, десятки людей серйозно постраждали.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані.