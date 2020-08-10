Правозащитники сообщили о гибели одного из протестующих в Минске
Понедельник, 10 августа 2020, 10:35
Один человек погиб во время протестов минувшей ночью в Минске.
Об этом сообщил Радые Свабода представитель Правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович, передает "Европейская правда".
Стефанович рассказал, что человек погиб от черепно-мозговой травмы. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции.
Официального подтверждения гибели пока нет.
По информации Стефановича, десятки людей серьезно пострадали.
Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны.
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