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Правозащитники сообщили о гибели одного из протестующих в Минске

Понедельник, 10 августа 2020, 10:35

Один человек погиб во время протестов минувшей ночью в Минске.

Об этом сообщил Радые Свабода представитель Правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович, передает "Европейская правда".

Стефанович рассказал, что человек погиб от черепно-мозговой травмы. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции.

Официального подтверждения гибели пока нет.

По информации Стефановича, десятки людей серьезно пострадали.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны.

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