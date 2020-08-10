Протести у ніч виборів у Білорусі: більше сотні затриманих і десятки постраждалих

У ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Після закриття виборчих дільниць і перших даних державного екзит-полу по всій країні почалися масові протести. У Мінську та інших містах почалися сутички протестувальників з силовиками, незважаючи на те, що центр міста перекрили ще до закінчення голосування, там не зупинявся громадський транспорт.

Силовики застосували проти людей водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

В ніч виборів протести відбулися ще у восьми містах - Ліді, Барановичах, Бресті, Гродно, Жодіно, Жлобині, Пінську та Кобрині.

О 2-й годині ночі 10 серпня прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова заявила білоруській службі Радіо Свобода, що несанкціоновані мітинги "ще не закінчилися", тому вона не змогла порахувати затриманих. Арешти продовжувались і після цього.

За даними правозахисного центру "Весна", вже відомо про щонайменше 120 затриманих силовиками учасників протестів у різних частинах Білорусі.

ЗМІ також повідомляють про не менше 50 постраждалих. Кілька людей отримали серйозні травми.

Кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська звернулася до міліції і армії із закликом пам’ятати про те, що вони - частина народу. Вона також попросила своїх виборців: "Запобігайте провокаціям, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства".

"Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні, і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити", – сказала Тихановська.

Штаб Тихановської з посиланням на офіційні дані підсумкових протоколів дільничних комісій повідомив про її перемоги на 20 виборчих дільницях у Мінську і Мінському районі.

Водночас, за даними ЦВК, на виборах лідирує чинний президент Олександр Лукашенко.

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко.

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