Попередні дані ЦВК Білорусі: Лукашенко набирає понад 80% голосів

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

За словами голови ЦВК Лідії Єрмошиної, Олександр Лукашенко отримав 80.23% голосів, а Світлана Тихановська — 9.9%.

Андрій Дмитрієв, за попередніми офіційними цифрами, отримав 1.04%, Ганна Канопацька - 1.68%, а Сергій Черечань - 1.13%

Проти всіх проголосували більше 6% виборців.

Єрмошина також заявила, що підрахунок голосів вночі не вівся: о першій годині ночі її евакуювали з будинку уряду.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.