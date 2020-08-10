Количество задержаний во время протестов в Беларуси превысило 200

Белорусские правозащитники сообщают о более 200 задержанных во время протестов по всей стране в ночь на понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеграм-канал правозащитного центра "Вясна".

Так, по состоянию на 10.00 правозащитники сообщают о по меньшей мере 213 задержанных.

Из них более 110 задержанных приходится на Минск – более 40 человек задержали на избирательных участках, более 70 – во время уличных акций.

Сообщается, что среди задержанных есть журналисты.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по результатам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.