Протестами у Білорусі керували з Польщі, Британії та Чехії - Лукашенко

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що акціями протесту після голосування на виборах "керували з Польщі, Великої Британії та Чехії".

Про це він заявив на зустрічі з главою "місії спостерігачів від СНД" росіянином Сергєєм Лебедєвим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське держагентство БелТА.

"Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великої Британії та Чехії були дзвінки, керували нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що "бачить ляльководів" з Чехії, які "керують нашим об'єднаним штабом, де, вибачте мене, сидять ці овечки".

"Загалом намагаються керувати процесом з-за кордону. Я про Польщу не кажу. Там вже всі осіли і теж починають смикати за ниточки. Я не кажу про Україну (звідти їхали). Це, впевнений, не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про яких я говорив. В тому числі, на жаль, з Росії певний приплив людей", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Александр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

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