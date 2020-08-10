Протестами в Беларуси руководили из Польши, Британии и Чехии - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что акциями протеста после голосования на выборах "руководили из Польши, Великобритании и Чехии".

Об этом он заявил на встрече с главой "миссии наблюдателей от СНГ" россиянином Сергеем Лебедевым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское госагентство БелТА.

"Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, руководили нашими, простите меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что "видит кукловодов" из Чехии, которые "управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки".

"В целом пытаются управлять процессом из-за границы. Я о Польше не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю об Украине (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - сказал он.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки ранены.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

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