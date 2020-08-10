В туристичному регіоні Грузії обмежують пересування через спалах коронавірусу 

У грузинському високогірному туристичному регіоні Сванетія через спалах коронавірусу оголошений строгий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За інформацією грузинського уряду, осередки коронавірусу виявлені в Местії, Ленджері і Ушгулі - всього 16 випадків.

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За рішенням влади, між цими населеними пунктами обмежується пересування. Будуть працювати лише аптеки, банки, продуктові магазини і об'єкти харчування відкритого типу.

Влада планує протестувати жителів регіону на коронавірус. Відповідальні відомства забезпечать розміщення туристів, які відвідують ці населені пункти, в карантинних зонах.

Всі громадяни, які покидають Местію, будуть проходити обов'язковий карантин.

Туристів, що відвідали Сванетію протягом останніх двох тижнів, також просять звернутися у так звані "температурні центри" при наявності симптомів.

В регіон також направляють бригади медиків, які посилять контроль над поширенням вірусу.

Всього у Грузії минулої доби зареєстрували 25 інфікованих коронавірусом - найбільшу з кінця травня кількість нових заражень.

Загалом з початку епідемії у Грузії зареєстрували 1250 випадків зараження коронавірусом. 17 хворих померли, 1010 - одужали, "активних" випадків в країні наразі 223.

Нагадаємо, Грузія наразі - серед країн "зеленого списку" ЄС.