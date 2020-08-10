В туристическом регионе Грузии ограничивают передвижения из-за вспышки коронавируса

В грузинском высокогорном туристическом регионе Сванетия из-за вспышки коронавируса объявлен строгий карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По информации грузинского правительства, очаги коронавируса обнаружены в Местии, Ленджери и Ушгули - всего 16 случаев.

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По решению властей, между этими населенными пунктами ограничивается передвижения. Будут работать только аптеки, банки, продуктовые магазины и объекты питания открытого типа.

Власти планируют протестировать жителей региона на коронавирус. Ответственные ведомства обеспечат размещение туристов, посещающих эти населенные пункты, в карантинных зонах.

Все граждане, покидающие Местию, будут проходить обязательный карантин.

Туристов, посетивших Сванетию в течение последних двух недель, также просят обратиться в так называемые "температурные центры" при наличии симптомов.

В регион также направляют бригады медиков, которые усилят контроль над распространением вируса.

Всего в Грузии за прошедшие сутки зарегистрировали 25 инфицированных коронавирусом – наибольшее с конца мая количество новых заражений.

Всего с начала эпидемии в Грузии зарегистрировали 1250 случаев заражения коронавирусом. 17 больных умерли, 1010 - выздоровели, активных случаев в стране пока 223.

Напомним, Грузия пока - среди стран "зеленого списка" ЕС.