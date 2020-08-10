В туристическом регионе Грузии ограничивают передвижения из-за вспышки коронавируса
В грузинском высокогорном туристическом регионе Сванетия из-за вспышки коронавируса объявлен строгий карантин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По информации грузинского правительства, очаги коронавируса обнаружены в Местии, Ленджери и Ушгули - всего 16 случаев.
По решению властей, между этими населенными пунктами ограничивается передвижения. Будут работать только аптеки, банки, продуктовые магазины и объекты питания открытого типа.
Власти планируют протестировать жителей региона на коронавирус. Ответственные ведомства обеспечат размещение туристов, посещающих эти населенные пункты, в карантинных зонах.
Все граждане, покидающие Местию, будут проходить обязательный карантин.
Туристов, посетивших Сванетию в течение последних двух недель, также просят обратиться в так называемые "температурные центры" при наличии симптомов.
В регион также направляют бригады медиков, которые усилят контроль над распространением вируса.
Всего в Грузии за прошедшие сутки зарегистрировали 25 инфицированных коронавирусом – наибольшее с конца мая количество новых заражений.
Всего с начала эпидемии в Грузии зарегистрировали 1250 случаев заражения коронавирусом. 17 больных умерли, 1010 - выздоровели, активных случаев в стране пока 223.
Напомним, Грузия пока - среди стран "зеленого списка" ЕС.