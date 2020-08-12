Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі

Україна засуджує насильство в Білорусі, але поки не дає оцінку виборам - Кулеба

У парламенті Литви пропонують не визнавати Лукашенка легітимним президентом

6 тисяч осіб затримали в Білорусі за три дні протестів 






Іспанія розгортає польову лікарню на півночі через спалах коронавірусу

Середа, 12 серпня 2020, 16:45

Армія Іспанії розгортає польовий госпіталь в північному місті Сарагосі, яке намагається зупинити новий спалах випадків захворювання на коронавірус.

Про це пише агентство Associated Press, повідомляє "Європейська правда". 

Регіон Арагон, де розташоване місто Сарагоса, став епіцентром коронавірусу в Іспанії за останні сім днів з 242 госпіталізаціями і 32 смертями від COVID-19.

Читайте також
Швейцарія внесла Іспанію в список "карантинних" країн і виключила з нього Росію

Армія відповіла на прохання влади Арагону і створює польовий госпіталь на стоянці одного з госпіталів у Сарагосі. В армії кажуть, що за необхідності він повинен бути готовий до п'ятниці.

Регіональні органи охорони здоров'я заявляють, що польовий госпіталь є запобіжним засобом на випадок, якщо лікарні не зможуть впоратися з напливом хворих. Така ситуація була в багатьох частинах Іспанії в березні та квітні, коли пандемія набирала обертів. 

Під час першої хвилі коронавірусу іспанська армія розгорнула кілька польових госпіталів в країні.

Як повідомлялося, в Іспанії число випадків COVID-19 у липні зросло вчетверо, але смертність залишається низькою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua