Испания разворачивает полевой госпиталь на севере из-за вспышки коронавируса

Армия Испании разворачивает полевой госпиталь в северном городе Сарагосе, где пытаются остановить новую вспышку COVID-19.

Об этом пишет агентство Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Регион Арагон, где расположен город Сарагоса, стал эпицентром коронавируса в Испании за последние семь дней с 242 госпитализациями и 32 смертями от COVID-19.

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Армия ответила на просьбу властей Арагона и создает полевой госпиталь на стоянке одного из госпиталей в Сарагосе. В армии говорят, что при необходимости он будет готов к пятнице.

Региональные органы здравоохранения заявляют, что полевой госпиталь нужен на случай, если больницы не смогут справиться с наплывом пациентов. Такая ситуация была во многих частях Испании в марте и апреле, когда пандемия набирала обороты.

Во время первой волны коронавируса испанская армия развернула несколько полевых госпиталей в стране.

Как сообщалось, в Испании число случаев COVID-19 в июле выросло вчетверо, но смертность остается низкой.