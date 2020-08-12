Молдова звернеться до Росії щодо вакцини від коронавірусу - Додон

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова зацікавлена в отриманні російської вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося на зустрічі Додона з російським послом Олегом Васнецовим у Кишиневі в середу.

"Окремо обговорили тему вакцини від коронавірусу, про створення якої днями повідомив президент Росії Владімір Путін. Привітав російських партнерів з дуже важливим досягненням медичної науки в умовах пандемії і підкреслив інтерес нашої країни в отриманні цієї вакцини", - написав Додон на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Вакцина проти коронавірусу може бути готова до кінця року - єврокомісар

Найближчим часом керівництво Молдови направить до Москви відповідний запит, додав він.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу.

Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

У Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях".