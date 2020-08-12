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Молдова звернеться до Росії щодо вакцини від коронавірусу - Додон

Середа, 12 серпня 2020, 18:47

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що Молдова зацікавлена в отриманні російської вакцини від коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося на зустрічі Додона з російським послом Олегом Васнецовим у Кишиневі в середу. 

"Окремо обговорили тему вакцини від коронавірусу, про створення якої днями повідомив президент Росії Владімір Путін. Привітав російських партнерів з дуже важливим досягненням медичної науки в умовах пандемії і підкреслив інтерес нашої країни в отриманні цієї вакцини", - написав Додон на своїй сторінці у Facebook. 

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Найближчим часом керівництво Молдови направить до Москви відповідний запит, додав він.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. 

Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

У Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях".

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Молдова Росія Коронавірус Путін
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