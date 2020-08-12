Молдова обратится к России за вакциной от коронавируса - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шла речь на встрече Додона с российским послом Олегом Васнецовым в Кишиневе в среду.

"Отдельно обсудили тему вакцины от коронавируса, о создании которой на днях сообщил президент России Владимир Путин. Поздравил российских партнеров с очень важным достижением медицинской науки в условиях пандемии и подчеркнул интерес нашей страны в получении этой вакцины", - написал Додон на своей странице в Facebook.

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В ближайшее время руководство Молдовы направит в Москву соответствующий запрос, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса.

Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний.

В Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".