У Німеччині розкритикували реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу

У Німеччині реєстрацію російської вакцини від коронавірусу назвали "ризикованим експериментом на людях".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Голова німецької Федеральної лікарської палати Клаус Райнгард жорстко розкритикував реєстрацію в Росії вакцини від коронавірусу. "Я вважаю, що схвалення вакцини без вирішальної, третьої, фази випробувань - це ризикований експеримент на людях", - заявив він.

"Це безвідповідально, вже на цій стадій робити щеплення цілим групам населення", - вважає Райнгард.

У свою чергу, керівник німецького Інституту імені Пауля Ерліха, (ця установа в Німеччині видає дозволи на проведення клінічних випробувань і реєстрацію вакцин - Ред.) Клаус Чихутек звернув увагу на низький рівень прозорості у розробці російської вакцини. Він наголосив, що ВООЗ застерігає від поспішної реєстрації вакцин. За його словами, навіть в умовах пандемії треба обов'язково ретельно пройти всі етапи випробовування й перевірки.

У міністерстві охорони здоров'я Німеччини також прокоментували ситуацію з реєстрацією в РФ вакцини від коронавірусу. У Європі для схвалення такої вакцини потрібні достатні свідчення, "отримані під час клінічних досліджень", які підтверджують її "ефективність і безпеку", заявила представниця відомства. Вона також звернула увагу на "особливе значення" третьої - останньої - клінічної фази.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.