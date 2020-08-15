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Лукашенко хоче "зв'язатися з Путіним" для спільного захисту Білорусі "від агресії"

Субота, 15 серпня 2020, 12:31

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що планує зв'язатися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лукашенко заявив у суботу, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі", - сказав Лукашенко. 

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"Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися", - додав білоруський президент.

Він сказав, що на протестах у Білорусі "дуже добре видно методички кольорових революцій".

"Більш того, до методичок кольорових революцій (це особливість, про це ми будемо говорити сьогодні в Міноборони в Центрі стратегічного управління) вже з'явилися елементи зовнішнього втручання", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, у п’ятницю Александр Лукашенко заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України. 

Він також дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський назвав неприйнятною видачу Росії найманців "Вагнера" і заперечив будь-яке втручання з боку України.

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