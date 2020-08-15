Лукашенко хочет "связаться с Путиным" для совместной защиты Беларуси "от агрессии"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку ситуация в Беларуси содержит элементы внешнего вмешательства и угрожает также России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко заявил в субботу, его цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - сказал Лукашенко.

"Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так вцепились", - добавил белорусский президент.

Он сказал, что на протестах в Беларуси "очень хорошо видно методички цветных революций".

"Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил Лукашенко.

Напомним, в пятницу Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и из Украины.

Он также позволил передать России 32 задержанных наемников "Вагнера", включая тех, которые воевали на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский назвал неприемлемой выдачу России наемников "Вагнера" ​​и опроверг любое вмешательство со стороны Украины.