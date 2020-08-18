Испания вышла на первое место в Европе по количеству заражений за последние две недели

Испания вышла на 1 место в Европе по количеству новых заражений коронавирусом за последние две недели.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом объявил Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно данным за последние 14 дней, Испания по количеству заражений на душу населения обошла Люксембург и оказалась на первом месте среди европейских стран, с показателем 132.2 случаев на 100 000 населения.

Последние дни ситуация в стране продолжает ухудшаться. По данным министерства здравоохранения, суммарно с пятницы 14 августа по понедельник в Испании обнаружили 16 269 новых заражений.

В конце прошлой недели все регионы Испании согласились на закрытие ночных клубов и запрет курения на открытом воздухе, когда социальная дистанция невозможна.

Среди других мер - необходимость гарантировать минимальное расстояние 1,5 метра в помещениях баров и других подобных заведений. Количество людей за одним столом будет ограничено максимум десятью.

Минздрав также рекомендует ограничивать встречи до 10 человек, а в домах престарелых периодически проводить тесты на коронавирус, чтобы убедиться, что их персонал не заражен.