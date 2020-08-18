Макрон призвал Путина способствовать диалогу для разрешения кризиса в Беларуси

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Россию способствовать диалогу для разрешения кризиса в Беларуси.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Европейская правда".

"Он подчеркнул решимость Европейского Союза играть конструктивную роль вместе с белорусским народом, чтобы насилие в отношении населения немедленно прекратилось и чтобы можно было как можно скорее найти политическое решение, придерживаясь при этом надежд, которые мирно и массово выражались в течение нескольких дней", - цитирует Макрона пресс-служба Елисейского дворца.

Он добавил, что Франция работает в этом направлении в координации с канцлером Германии, президентом Европейского совета и всеми партнерами в ЕС.

На сайте Кремля сообщается, что Путин в разговоре "отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство".

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который инициировал внеочередной саммит ЕС, во вторник обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявил, что будет договариваться о санкциях с соседними странами, если такое решение не будет принято на уровне ЕС.

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