Литва домовлятиметься з сусідами про санкції проти влади Білорусі, якщо їх не впровадить ЄС

Якщо на рівні ЄС не вдасться домовитися про санкції проти влади Білорусі, Литва домовлятиметься про такий крок із сусідніми країнами.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс у коментарі ЗМІ у Сеймі у вівторок.

"Зараз потрібно - що наша дипломатія і намагається зробити - зібрати союзників, щоб ці санкції стали санкціями ЄС, призначеними для осіб, від найбільш високопоставленого посадовця, до тих людей, які фальсифікували результати виборів (...) і які давали накази застосовувати насильство, проливати кров на вулицях Мінська...

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Якщо не вдасться домовитися глобально, тоді, думаю, що треба збирати найближчих союзників, наші сусідні держави", - зазначив литовський прем’єр.

За його словами, Литва разом з Польщею та іншими сусідами, які захочуть приєднатися до ініціативи, могли б затвердити список білоруських посадовців, на яких будуть поширюватися санкції.

У Єврокомісії сьогодні повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена. Рада закордонних справ ЄС у п’ятницю погодила потребу санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію виборів у Білорусі.

Нагадаємо, позиція Литви щодо ситуації у Білорусі є однією з найактивніших та найрішучіших у Європі.

Зокрема, литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс назвав Александра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі", та зазначав, що Литва розглядає можливість прийняти громадян Білорусі, які постраждали під час масових акцій протесту.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував план із трьох пунктів, щоб знайти вирішення політичної кризи в Білорусі.