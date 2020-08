Президент Євроради заявив Путіну, що кризу у Білорусі врегулює тільки діалог

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуації в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав у Twitter.

"Я щойно обговорював ситуацію у Білорусі з президентом Росії Володимиром Путіним. Лише мирний і по-справжньому всебічний діалог може врегулювати кризу у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27