У Північній Македонії домовились, що урядом трохи покерує албанець

У Північній Македонії партії "Соціал-демократичний союз Македонії" і "Демократичний союз за інтеграцію" досягли угоди про формування уряду, за якою уряд на 100 днів очолить етнічний албанець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Обидві сторони оголосили про угоду у вівторок, але не повідомили, як будуть розділені міністерства. Зоран Заєв знову стане прем'єр-міністром країни на більшу частину терміну.

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СДСМ здобув невелику перемогу на парламентських виборах в середині липня, отримавши 46 місць в 120-місному парламенті, всього на два більше, ніж консервативна партія VMRO-DPMNE. "Демократичний союз за інтеграцію", головна партія етнічних албанців в країні, отримала 15 місць.

Алі Ахметі, лідер албанської партії, відмовився від своєї умови про приєднання до коаліції - щоб етнічний албанець був призначений прем'єр-міністром. Проте два партнери по коаліції досягли компромісу і погодилися, що "Демократичний союз за інтеграцію" зможе призначити етнічного албанця прем'єр-міністром за 100 днів до наступних загальних виборів.

Уряд у Північній Македонії ніколи не очолював етнічний албанець. Албанці складають близько однієї чверті населення Північної Македонії, і їх партії відіграють ключову роль у політичному житті країни.

Заєв пообіцяв зробити пріоритетом свого уряду здійснення реформ, необхідних для приєднання до ЄС.

Коаліція між цими двома партіями керувала країною з 2017 року до початку цього року і отримала схвалення на міжнародній арені за вирішення давньої суперечки з Грецією, погодившись переіменувати Македонію на Північну Македонію.