В Северной Македонии договорились, что правительством немного поруководит албанец

В Северной Македонии партии "Социал-демократический союз Македонии" и "Демократический союз за интеграцию" достигли соглашения о формировании правительства, по которому правительство на 100 дней возглавит этнический албанец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Обе стороны объявили о соглашении во вторник, но не сообщили, как будут разделены министерства. Зоран Заев снова станет премьер-министром страны на большую часть срока.

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СДСМ получил небольшую победу на парламентских выборах в середине июля, получив 46 мест в 120-местном парламенте, всего на два больше, чем консервативная партия VMRO-DPMNE. "Демократический союз за интеграцию", главная партия этнических албанцев в стране, получила 15 мест.

Али Ахмети, лидер албанской партии, отказался от своего условия о присоединении к коалиции - чтобы этнический албанец был назначен премьер-министром. Однако два партнера по коалиции достигли компромисса и согласились, что "Демократический союз за интеграцию" сможет назначить этнического албанца премьер-министром за 100 дней до следующих всеобщих выборов.

Правительство в Северной Македонии никогда не возглавлял этнический албанец. Албанцы составляют около одной четверти населения Северной Македонии, и их партии играют ключевую роль в политической жизни страны.

Заев пообещал сделать приоритетом своего правительства осуществление реформ, необходимых для присоединения к ЕС.

Коалиция между этими двумя партиями управляла страной с 2017 года до начала этого года и получила одобрение на международной арене за решение давнего спора с Грецией, согласившись переименовать Македонию в Северную Македонию.