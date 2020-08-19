Глава Бундестагу: режиму в Білорусі прийшов кінець

Для глави німецького Бундестагу Вольфганга Шойбле є очевидним, що режиму Лукашенка в Білорусі прийшов кінець.

Про це у вівторок, 18 серпня, він заявив у інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".

Шойбле закликав владу Білорусі припинити застосування сили щодо учасників мирних процесів.

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"Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - заявив Шойбле, додавши, що для нього є "очевидним, що режиму в Білорусі прийшов кінець".

У свою чергу, Європа повинна з усією чіткістю продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії і відмові від насильства", - підкреслив Шойбле.

За словами спікера Бундестагу, важливо врегулювати ситуацію, що склалася, ненасильницькими методами. "Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій - у тому числі тих, які він спробував організувати - говорять самі за себе", - додав Шойбле.

Нагадаємо, минулого тижня за підсумками засідання глав МЗС ЄС шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах.

Міністри також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо осіб, відповідальних за придушення масових протестів і фальсифікації виборів.

У середу, 19 серпня, лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через події в Білорусі.

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