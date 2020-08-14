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Міністри ЄС погодились підготувати санкції щодо Білорусі - ЗМІ

П'ятниця, 14 серпня 2020, 19:13

Міністри закордонних справ ЄС у п’ятницю на позачерговій відеозустрічі погодились підготувати санкції у зв’язку з подіями в Білорусі. 

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда". 

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"Глави МЗС ЄС погодились дати "зелене світло" санкціям проти Білорусі. Робочі групи складуть списки", - повідомив Джозвяк у своєму Twitter.

За інформацією кореспондента, під час відеоконференції жоден з міністрів ЄС не висловився проти санкцій. 

Раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус повідомив, що під час відеоконференції міністрів закликав до введення персональних санкцій щодо Білорусі і створення у ЄС фонду підтримки жертв репресій. 

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас перед зустріччю заявив, що Євросоюз хоче значно посилити тиск на Білорусь.

Швидше за все, ЄС запровадить персональні санкції в кінці серпня, заявляють джерела в ЄС. 

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Білорусь санкції
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