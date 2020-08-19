Глава Бундестага: режиму в Беларуси пришел конец

Главе немецкого Бундестага Вольфгангу Шойбле очевидно, что режиму Лукашенко в Беларуси пришел конец.

Об этом во вторник, 18 августа, он заявил в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных процессов.

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"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле, добавив, что для него "очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец".

В свою очередь, Европа должна со всей четкостью показать, что "использует все свои возможности для того, чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", - подчеркнул Шойбле.

По словам спикера Бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами. "Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.

На прошлой неделе по итогам заседания глав МИД ЕС шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах.

Министры также договорились о подготовке санкционного решения относительно лиц, ответственных за подавление массовых протестов и фальсификации выборов.

В среду, 19 августа, лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за событий в Беларуси.

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