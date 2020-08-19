Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори

Канцлер Австрії Себастіан Курц перед спеціальною відеконференцією ЄС щодо Білорусі закликав до нових виборів у країні і запровадження санкцій проти відповідальних за насильство над демонстрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське агентство АРА.

"Я радий, що проводиться спеціальний саміт щодо ситуації в Білорусі", - сказав Курц.

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"Тому що я вважаю дуже важливим, щоб ЄС чітко відреагував на таку поведінку. На мій погляд, санкції необхідні проти тих, хто несе відповідальність за насильство проти опозиції і демонстрантів", - додав він.

За словами глави австрійського уряду, цілком очевидно, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими.

"Потрібні нові вибори, вільні і справедливі", - сказав Курц.

Він також підкреслив важливість встановлення діалогу між виконувачем обов’язків президента Білорусі Александром Лукашенком і опозицією.

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Нагадаємо, минулого тижня за підсумками засідання глав МЗС ЄС шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах.

Міністри також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо осіб, відповідальних за придушення масових протестів і фальсифікації виборів.

У середу, 19 серпня, лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через події в Білорусі.

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