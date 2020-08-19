Канцлер Австрии: Беларуси нужны новые выборы

Канцлер Австрии Себастьян Курц перед специальной видеконференцией ЕС в отношении Беларуси призвал к новым выборам в стране и введению санкций против ответственных за насилие над демонстрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство АРА.

"Я рад, что проводится специальный саммит по ситуации в Беларуси", - сказал Курц.

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"Потому что я считаю очень важным, чтобы ЕС четко отреагировал на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов", - добавил он.

По словам главы австрийского правительства, вполне очевидно, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми.

"Нужны новые выборы, свободные и справедливые", - сказал Курц.

Он также подчеркнул важность установления диалога между исполняющим обязанности президента Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.

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На прошлой неделе по итогам заседания глав МИД ЕС шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах.

Министры также договорились о подготовке санкционного решения в отношении лиц, ответственных за подавление массовых протестов и фальсификации выборов.

В среду, 19 августа, лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за событий в Беларуси.

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