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Британія виділить 2 млрд фунтів на "тисячі миль" велодоріжок

Вівторок, 28 липня 2020, 15:13

Уряд Британії збирається виділити 2 млрд фунтів стерлінгів на розвиток велосипедної інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter заявив прем’єр Борис Джонсон.

Зазначена сума буде виділена на так звану "велосипедну стратегію", що передбачає і створення "тисяч миль" нових велодоріжок, і навчання для тих, кому це потрібно.

"Велосипедні і піші прогулянки відіграють дуже важливу роль у боротьбі з низкою викликів в охороні здоров’я та довкілля, які постали перед нами. Наша 2-мільярдна велостратегія заохочуватиме людей більше їздити на велосипеді – з’являться тисячі миль нових велодоріжок і навчання для тих, кому це потрібно", - написав Борис Джонсон.

Нагадаємо, вчора Британія оприлюднила плани боротьби з "бомбою уповільненої дії ожиріння", заборонивши телевізійну та онлайн-рекламу нездорової їжі до 9 вечора, припинивши акції "купи один, отримай другий безкоштовно" на такі продукти і вказуючи калорії в меню.

Джонсон заявив про намір боротися з ожирінням у Британії після того, як дослідження показали, що ті, хто страждає на ожиріння або надмірну вагу, мають підвищений ризик смерті від коронавірусу або важкого перебігу хвороби.

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Велика Британія
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