Британія виділить 2 млрд фунтів на "тисячі миль" велодоріжок

Уряд Британії збирається виділити 2 млрд фунтів стерлінгів на розвиток велосипедної інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter заявив прем’єр Борис Джонсон.

Зазначена сума буде виділена на так звану "велосипедну стратегію", що передбачає і створення "тисяч миль" нових велодоріжок, і навчання для тих, кому це потрібно.

"Велосипедні і піші прогулянки відіграють дуже важливу роль у боротьбі з низкою викликів в охороні здоров’я та довкілля, які постали перед нами. Наша 2-мільярдна велостратегія заохочуватиме людей більше їздити на велосипеді – з’являться тисячі миль нових велодоріжок і навчання для тих, кому це потрібно", - написав Борис Джонсон.

Cycling and walking have a huge role in tackling some of the health and environmental challenges that we face.



Our £2bn cycling strategy will encourage more cycling with thousands of miles of new bike lanes, and training for those who want to learn. pic.twitter.com/PwYtqXpdd1