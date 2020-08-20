Немецкие велодилеры переживают бум на фоне пандемии

Немецкие торговцы велосипедами стали одними из наибольших "победителей" коронавирусного кризиса.

Такие данные обнародовал экономический институт Ifo, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Практически все торговцы велосипедами довольны своей текущей ситуацией в бизнесе, показывает экономический опрос мюнхенских исследователей. Показатель деловых настроений велосипедных ритейлеров поднялся до 95 баллов, при этом максимум составляет 100 баллов.

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"Продажи велосипедов переживают настоящий бум", - рассказал руководитель опросов в Ifo Клаус Вольрабе.

Из-за пандемии коронавируса многие немцы избегают поездок в общественном транспорте и переходят на велосипеды.

Согласно опросу, сейчас бизнес особенно хорошо идет у продавцов стройматериалов и материалов для дома (83,1 балла). Далее следуют продукты питания и предметы роскоши (62,8 балла), магазины мебели и оборудования (40,7), розничные продавцы бытовой электроники (29,7) и компьютерные магазины (33,3).

Напомним, правительство Великобритании собирается выделить 2 млрд фунтов стерлингов на развитие велосипедной инфраструктуры на фоне пандемии.

Милан объявил о намерении внедрить одну из самых амбициозных в Европе схем перераспределения уличного пространства в пользу велосипедистов и пешеходов в ответ на кризис с коронавирусом.