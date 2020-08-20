Норвегія вводить 10-денний карантин для мандрівників з низки країн Європи

Норвегія з 22 серпня вводить 10-денний карантин для всіх мандрівників з Великої Британії, Австрії, Греції та Ірландії у зв'язку зі зростанням числа випадків COVID-19 в цих країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Такі ж обмеження будуть також накладені на тих, хто прибуває з Копенгагена, йдеться в заяві норвезького міністерства закордонних справ.

Щоб запобігти повторному поширенню коронавірусу всередині країни, Норвегія поміщає під карантин всіх мандрівників з країн, де на 100 тисяч населення підтверджено понад 20 нових випадків коронавірусу за останні два тижні.

Раніше в цьому місяці скандинавська країна призупинила виконання плану із подальшого зняття коронавірусних обмежень і закликала громадян утриматися від закордонних поїздок.

Хоча Норвегія не є членом Європейського Союзу, вона входить в Шенгенську зону. На ранній стадії пандемії в Норвегії були одні з найсуворіших обмежень на поїздки в Європі.