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Норвегія вводить 10-денний карантин для мандрівників з низки країн Європи

Четвер, 20 серпня 2020, 14:24

Норвегія з 22 серпня вводить 10-денний карантин для всіх мандрівників з Великої Британії, Австрії, Греції та Ірландії у зв'язку зі зростанням числа випадків COVID-19 в цих країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Такі ж обмеження будуть також накладені на тих, хто прибуває з Копенгагена, йдеться в заяві норвезького міністерства закордонних справ.

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Щоб запобігти повторному поширенню коронавірусу всередині країни, Норвегія поміщає під карантин всіх мандрівників з країн, де на 100 тисяч населення підтверджено понад 20 нових випадків коронавірусу за останні два тижні.

Раніше в цьому місяці скандинавська країна призупинила виконання плану із подальшого зняття коронавірусних обмежень і закликала громадян утриматися від закордонних поїздок.

Хоча Норвегія не є членом Європейського Союзу, вона входить в Шенгенську зону. На ранній стадії пандемії в Норвегії були одні з найсуворіших обмежень на поїздки в Європі.

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