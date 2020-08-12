Норвегія повернула обов'язковий карантин для мандрівників з кількох країн Європи

Уряд Норвегії розпорядився повернути карантин для мандрівників з кількох європейських країн та нагадав норвежцям рекомендацію уникати поїздок за кордон.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За даними Норвезького інституту суспільної охорони здоров'я, минулого тижня в Норвегії діагностували COVID-19 у 357 осіб. Це найвищий показник з квітня, хоча він значно нижчий за рекордні 1733 випадки, виявлені протягом тижня наприкінці березня.

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Минулого тижня Норвегія призупинила реалізацію плану з подальшого послаблення коронавірусних правил і закликала своїх громадян утриматися від закордонних поїздок на тлі пришвидшення поширення вірусу.

Хоча Норвегія не є членом Європейського Союзу, вона входить в Шенгенську зону і на ранній стадії пандемії в країні діяли одні з найсуворіших обмежень на поїздки в Європі. З червня вони були поступово скасовані.

Тепер Норвегія з суботи повторно вводить 10-денний карантин для всіх мандрівників з Польщі, Мальти, Ісландії, Кіпру та Нідерландів, а також з Фарерських островів і деяких регіонів Данії і Швеції.

Норвегія вже запровадила аналогічні обмеження для Іспанії, Франції, Швейцарії та кількох інших країн.