Норвегия вводит 10-дневный карантин для путешественников из ряда стран Европы

Норвегия с 22 августа вводит 10-дневный карантин для всех путешественников из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии в связи с ростом числа случаев COVID-19 в этих странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Такие же ограничения будут также наложены на тех, кто прибывает из Копенгагена, говорится в заявлении норвежского министерства иностранных дел.

Чтобы предотвратить повторное распространение коронавируса внутри страны, Норвегия помещает под карантин всех путешественников из стран, где на 100 тысяч населения подтверждено более 20 новых случаев коронавируса за последние две недели.

Ранее в этом месяце скандинавская страна приостановила выполнение плана по дальнейшему снятию коронавирусных ограничений и призвала граждан воздержаться от зарубежных поездок.

Хотя Норвегия не является членом Европейского Союза, она входит в Шенгенскую зону. На ранней стадии пандемии в Норвегии были одни из самых строгих ограничений на поездки в Европе.