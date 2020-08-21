У Польщі вперше зареєстрували більше 900 заражень коронавірусом

У Польщі вперше з початку епідемії коронавірусу за добу зареєстрували більше 900 нових хворих.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це оголосили у міністерстві охорони здоров’я.

За останні 24 години в країні зареєстрували 903 заражень коронавірусом. 13 хворих померли, їм від 64 до 92 років.

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До сьогодні добова кількість заражень чотири рази була вищою 800 (всі - у серпні), а "антирекондом" залишалися 843 випадки, зареєстровані 8 серпня.

За кількістю заражень на перших місцях продовжують залишатися Сілезьке (168), Малопольське (156) та Мазовецьке (146) воєводства; у Поморському та Великопольському кількість нових випадків близька до 100, у решті - менша 50.

Загальна кількість підтверджених випадків з початку епідемії зросла до 60 281, загиблих від коронавірусу - до 1938; 41 029 хворих одужали.